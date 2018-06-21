РИАМО - 21 июн. Самую высокую температуру могут зафиксировать в Москве в конце недели, воздух может прогреться до 30 градусов, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К концу недели арктический воздух прогреется, может быть, до 30 градусов. Так что, самый жаркий день еще впереди на этой неделе», - сказала Позднякова.

Она отметила, что в четверг воздух в столице прогреется до 23-25 градусов.

Ранее представитель пресс-службы Гидрометцентра РФ сообщил, что на выходных в Московском регионе ожидаются кратковременный дождь и гроза.