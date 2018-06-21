РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области проведут прием граждан в Подольске 25 июня с 10:00 до 13:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В понедельник, 25 июня, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Подольске состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Подмосковья графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться с 10:00 до 13:00 в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)755-57-00.