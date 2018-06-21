РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Представители администрации Подольска в четверг планируют проверить состояние памятников микрорайона Климовск в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник теруправления администрации в микрорайоне Климовск Эмиль Акки.

В территориальном управлении администрации в микрорайоне Климовск в четверг состоялось рабочее совещание с подрядными организациями. На повестке дня значились вопросы покоса травы, очистки от незаконной рекламы, а также уборка памятников микрорайона.

«В настоящее время у нас сменился подрядчик областных дорог и работы по их уборке проводятся в ударных темпах. У организации новая техника и на данный момент ей предстоит провести ремонт ограждений, установить знаки и многое другое. По муниципальным дорогам работы ведутся в плановом порядке. Помимо этого, в преддверии Дня памяти и скорби на территории микрорайона проводится объезд по проверке чистоты и уборки территории памятников. Очередной объезд, который проведет рабочая группа территориального управления, пройдет сегодня (21 июня - ред.)», - сказал Акки.

Он отметил, что, если в ходе проверки обнаруживаются замечания к уборке памятников, они передаются для устранения ответственным организациям. Помимо этого, у территориального управления имеются вопросы к состоянию придомовой территории и многоквартирных домов. В частности, на некоторых домах имеются граффити, а в подъездах - рекламные объявления. Замечания устраняются в плановом порядке.

Двадцать второе июня – День памяти и скорби, который проходит в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны. Это одна из самых печальных дат в истории России. По всей стране 22 июня проходят памятные мероприятия и митинги.