РИАМО - 21 июн. В подмосковных Бронницах хулиганы сломали конструкцию в виде куба, которая служила указателем на тренировочную базу для сборной Аргентины по футболу, сообщил РИАМО в четверг глава городского округа Виктор Неволин.

На время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Бронницах остановилась сборная Аргентины. Команда живет и тренируется на базе СДЮСШОР имени Сыроежкина.

«Сломали информационный куб, информационный указатель, который определял, где с основной трассы поворот на базу, где расположена команда и тренировочная база находится», - сказал Неволин.

По его словам, фотографию сломанного информационного куба он разместил на своей странице в соцсети. В комментариях к посту жители Бронниц могут высказать свое мнение, нужно ли восстанавливать конструкцию или лучше провести ее демонтаж.

В настоящее время Бронницы готовятся отметить день рождения нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси, которому 24 июня исполнится 31 год. В качестве подарка спортсмен получит торт весом 3,5 килограмма и копию Кубка мира, изготовленную из гжели. Кроме того, на эстраде озера Бельское в честь дня рождения футболиста состоится семичасовой концерт.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис.