РИАМО – 21 июн. Около трети муниципальных депутатов, пришедших на встречу с кандидатами в мэры столицы, отдали свои подписи в поддержку выдвиженцев, передает ТАСС.

Совет муниципальных образований Москвы провел встречу муниципальных депутатов с кандидатами на пост мэра, которые представили свои программы для того, чтобы убедить депутатов поставить за них подписи для прохождения муниципального фильтра.

«Приблизительно около 70 муниципальных депутатов из 240 присутствовавших на встрече отдали свои подписи за кандидатов. Точных итогов пока нет, но количество голосов за одного кандидата варьируется от 5 до 13», – сообщил журналистам председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин.

По его словам, также были кандидаты, за которых не отдан ни один голос, – Руслан Халиуллин, Игорь Суздальцев, Наталья Донцова.

«Наибольшее количество голосов пока получили Илья Свиридов, Антон Красовский, это пока предварительные данные, может быть, по итогам статистика изменится», – сказал Дудочкин.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования – 9 сентября.