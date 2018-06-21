РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Сотрудники ГИБДД и административно-пассажирской инспекции Подмосковья в четверг проверили водителей маршруток в подмосковных Люберцах на безопасность перевозок, в частности, выдачу билетов пассажирам, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (21 июня - ред.) на станции в Люберцах прошло запланированное мероприятие министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и административно-пассажирской инспекции Подмосковья - рейд по выявлению нарушений в сфере перевозок. Сотрудники инспекции и ГИБДД, а также администрации Люберец проверяли выдачу билетов пассажирам», - сказал начальник МУ ГКУ «Административно-пассажирская инспекция Московской области» Юрий Антюфеев.

Он добавил, что также во время рейда проверили наличие и работу терминалов для безналичной оплаты проезда. Водителям маршрутных такси, у которых терминалы отсутствовали, выписали административные штрафы в размере 2 тысяч рублей. Также инспекторы проверили наличие билетов у самих пассажиров.

«Пассажиры обязаны после оплаты проезда брать билет. Он является страховым полисом и гарантом безопасности во время поездки», - отметил Антюфеев.

По его словам, рейды проходят ежедневно в две смены. В день проверяют порядка 20-30 маршрутов.