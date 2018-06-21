РИАМО - 21 июн. Более 69,3 миллиарда рублей поступило в бюджеты регионов России в 2017 году, полученных от оштрафованных водителей, по сумме сборов лидирует Москва, передает в четверг газета «Известия».

«Самая высокая доля доходов от штрафов в региональных бюджетах зафиксирована в Калмыкии, Костромской и Курганской областях, а по объему полученных денег с большим отрывом лидирует Москва. Эксперты считают, что власти субъектов стали злоупотреблять установкой камер видеофиксации нарушений ПДД», – говорится в сообщении.

В среднем по России доля доходов региональных бюджетов от штрафов за нарушение ПДД составляет 0,42%. Однако в некоторых областях она существенно выше. Так, в Калмыкии, при общих доходах бюджета в 16,3 миллиарда рублей в прошлом году, на штрафы пришлось 392,3 миллиона рублей, что составляет 2,4% от всех поступлений в казну.

В Костромской области при 36,6 миллиардах рублей доходов на штрафы пришлось 463,8 миллиона рублей (1,27%). В Курганской области общие поступления в казну региона составили 52,3 миллиарда рублей, из них 632,6 миллиона (1,21%) обеспечили нарушители правил дорожного движения (ПДД).

«По общей сумме сборов с проштрафившихся водителей с большим отрывом лидирует Москва, собравшая за прошлый год 16,6 миллиарда рублей. Далее следуют Татарстан (3 миллиарда рублей), Московская область (2,9 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (2,2 миллиарда рублей). Замыкает пятерку Нижегородская область (2 миллиарда рублей). Отрыв Москвы объясняется не только большим числом камер на дорогах столицы, но и хорошо отлаженной работой по наказанию водителей за нарушение правил парковки», – уточняется в статье.

Сейчас деньги от штрафов поступают в местные бюджеты и распределяются в дорожные фонды регионов. Некоторые субъекты федерации почувствовали, что таким образом можно пополнять казну и активно этим пользуются, но результат, к сожалению, не всегда приводит к прямой цели штрафов – улучшению безопасности дорожного движения.