РИАМО – 21 июн. Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в полимерной потребительской таре больше 0,5 литра, внесенный в Госдуму в апреле, пишет в четверг газета «Известия».

«Объем пластиковых бутылок, в которых продается алкоголь, следует уменьшить, заявил Минздрав. Ведомство поддержало инициативу депутатов, которые предлагают последовательное ограничение объема полимерной потребительской тары (ПЭТ) для спиртного до 1 литру к 2019 году и до 0,5 литра к 2020 году», – говорится в материале.

Роспотребнадзор также выступил за новый запрет, но экономический блок правительства против законопроекта парламентариев. К началу июля в правительство должны поступить все отзывы ведомств, и кабмин определится со своей позицией по вопросу введения новых ограничений.

Как уточняется в статье, Минфин подготовил отрицательный отзыв на законопроект, объяснив это значительными расходами малых и средних пивоварен на переоборудование производства, что может привести к снижению акцизных поступлений в бюджет, росту цен и доли контрафактной продукции.

Сейчас в России запрещено производить и продавать алкоголь в ПЭТ-бутылках объемом свыше 1,5 литра, это ограничение вступило в силу в 2017 году. По мнению депутатов, новые запреты для ПЭТ будут способствовать деалкоголизации населения. В первую очередь это коснется молодежи.

Законопроект о поэтапном запрете на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 0,5 литра (за исключением поставляемой на экспорт) был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» и членов Совета Федерации.