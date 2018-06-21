РИАМО - 21 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, поздравляя мэра Москвы Сергея Собянина с 60-летием, отметил его достижения на посту столичного градоначальника, а также пожелал удачи в добрых делах.

Видеоролик с поздравлением Воробьев разместил на своей странице в Instagram.

«Дорогой Сергей Семенович, поздравляю вас с днем рождения! В дни вашего юбилея Москва по праву стала главным городом планеты. Десятки тысяч гостей со всех континентов наслаждаются атмосферой, благоустроенными парками, удобными пешеходными улицами. Все это результат вашей работы на посту мэра, вашего стремления навести порядок в столице», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что жители и гости Москвы ценят масштабные проекты мэра, его смелые идеи и решения. Губернатор также выразил уверенность, что впереди Собянина ждут новые победы.

«Москва – наш главный партнер, у нас много общих тем и совместных задач. Даже самые чувствительные и сложные вопросы мы решаем открыто и доброжелательно. В каждой ситуации мы руководствуемся исключительно интересами жителей. С днем рождения! Здоровья и удачи в ваших добрых делах!» - заключил Воробьев.

В эти дни Москва наряду с 10 другими российскими городами принимает матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Спортивный праздник завершится 15 июля.

Сергей Собянин родился 21 июня в селе Няксимволь Тюменской области. Утвержден на должность мэра Москвы 21 октября 2010 года, 8 сентября 2013 года Собянина избрали мэром столицы сроком на пять лет.