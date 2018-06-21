РИАМО - 21 июн. В кафе и ресторанах в Московской области к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 установили большие экраны, где болельщики смогут посмотреть матчи мундиаля, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Как известно, Московская область наравне с другими регионами принимает активную роль в поддержке чемпионата мира по футболу. На данный момент на территории региона представлено 3 316 кафе, 457 баров, 959 ресторанов, и экраны для просмотра расположены примерно в 50% объектов», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он подчеркнул, что места общественного питания в регионе, особенно сейчас, во время большого наплыва посетителей, должны отвечать определенным требованиям, вне зависимости от формата.

«Качество предоставляемых услуг и их соотношение с ценой, быстрота обслуживания, должны быть на одинаково высоком уровне, как во всех заведениях региона. Жители Московской области достаточно быстро изменяют свои предпочтения, так как и осведомленность о новых местах и общая культура потребления постоянно развиваются», – отметил министр.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.