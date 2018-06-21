РИАМО - 21 июн. Роспотребнадзор с 25 июня организует для россиян горячую линию и личные приемы специалистов по вопросу инфекционных заболеваний в зарубежных странах, сообщает Газета.ru.

«В каждом субъекте России с 25 июня по 9 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии на личных консультациях ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом», — отмечается на сайте ведомства.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора пояснят правила поведения на отдыхе и разъяснят права потребителей туристических услуг.

Узнать телефоны горячих линий и адреса консультационных центров можно на сайтах региональных управлений ведомства.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении кори в 28 европейских странах.