РИАМО - 21 июн. Аргентинский футболист Лионель Месси, который тренируется вместе с национальной сборной в Подмосковье, получит в качестве подарка на день рождения торт весом 3,5 килограмма и копию Кубка мира, изготовленную из гжели, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В предстоящее воскресенье, 24 июня, в Бронницах отметят день рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Футболисту исполнится 31 год. Подмосковный город тщательно подготовился к этому событию и придумал подарок для спортсмена.

«Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок – торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели – одного из наших национальных символов. Хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приеме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации сборной Аргентины, Месси увез с собой кусочек России – то есть вот этот подарочный сувенир. Не сомневаюсь, что он будет в восторге!» - сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

На время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 сборная Аргентины остановилась в Бронницах. Команда живет и готовится к матчам мундиаля на базе СДЮСШОР имени Сыроежкина. Следующий матч в рамках группового этапа Аргентина проведет против сборной Хорватии, встреча состоится в четверг.

Ранее пресс-служба администрации Бронниц сообщала, что в честь дня рождения Месси 24 июня в городе состоится семичасовой концерт на нижней эстраде озера Бельское.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис.