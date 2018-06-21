РИАМО - 21 июн. В Москве снесут около 1 тысячи гаражных боксов для строительства домов в рамках программы реновации жилищного фонда, сообщает в четверг газета «Коммерсант».

«Дома по столичной программе реновации будут активно строиться на месте плоскостных гаражей. Московские власти снесут около 1 тысячи боксов как минимум на восьми площадках, большинство владельцев получат по 150 тысяч рублей компенсации, следует из материалов Градостроительной земельной комиссии (ГЗК) Москвы», – говорится в статье.

В декабре 2017 года принято решение «освободить земельные участки» в Измайловском проезде, 5 от 367 гаражей; на Зеленодольской улице, 30–32 от 163 боксов и на 8-й улице Соколиной горы, 18–22 от 122 гаражей. В апреле 2018 года ГЗК вынесла аналогичные решения о 67 боксах на Клинской улице и 43 гаражах на Зеленом проспекте. Всего с декабря 2017 года в мэрии решили снести более 900 гаражей для реализации программы реновации.

По данным крупнейшего в городе профильного объединения владельцев гаражей «Московский городской союз автомобилистов», в столице насчитывается 132 тысяч машино-мест в плоскостных боксах.

«В протоколах ГЗК говорится о компенсациях за сносимые боксы: в большинстве случаев владельцы получат по 150 тысяч рублей независимо от местоположения гаража. Лишь в случае со сносом 36 боксов на улице Шумилова, 4 в Кузьминках главе ГУП «Управление гражданского строительства» Дамиру Газизову дается поручение заключить «гражданско-правовые сделки» с собственниками семи гаражей «с проведением независимой оценки», – уточняется в материале.

Причины такой избирательности в материалах ГЗК не поясняются. Отметим, что в объявлениях о продаже машиномест в плоскостных гаражах фигурирует средняя цена в 300–500 тысяч рублей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается около 1 милолиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас в программу входит 5171 дом.