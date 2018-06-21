РИАМО - 21 июн. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Эльдара Исаева в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«В отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 августа», – сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Исаева расследуется Главным следственным управлением МВД РФ. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Суть обвинения, а также сумма ущерба пока неизвестна.

Исаев работал в «Анжи» в 2017 году.