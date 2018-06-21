РИАМО – 21 июн. Общее собрание московского отделения «Яблока» не смогло выдвинуть кандидата в мэры Москвы из-за отсутствия кворума, передает ТАСС.

Ранее конференция столичного отделения партии не смогла выдвинуть кандидата в мэры, поскольку предложенная исполкомом федерального бюро глава муниципального округа «Гагаринский» Елена Русакова не получила необходимого числа голосов делегатов. После этого федеральное бюро «Яблока» поручило решение вопроса о выдвижении кандидата в мэры общему собранию московского отделения, предложив рассмотреть двух претендентов – Русакову и председателя отделения Сергея Митрохина.

«Снова вопрос вернулся к конференции, у нас были зарегистрированы новые члены партии, сейчас количество делегатов конференции увеличилось, сейчас решение вопроса за новым составом конференции», – сказал заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

При этом он не исключил, что исполком бюро партии может согласовать конференции новых кандидатов для выдвижения в мэры.

«Могут поступить новые заявки в исполком, может быть еще кто-то согласован», – допустил собеседник агентства.

Основатель партии Григорий Явлинский на собрании не присутствовал, ранее он высказал свою поддержку Митрохину.

Выборы мэра столицы пройдут девятого сентября, в Единый день