Крупная дорожная авария произошла на Кутузовском проспекте в центре Москвы, три человека погибли, еще двое пострадали.
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Крупная дорожная авария произошла на Кутузовском проспекте в центре Москвы, три человека погибли, еще двое пострадали.
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