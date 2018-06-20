РИАМО - 20 июн. По итогам первого квартала 2018 года столичные бизнесмены приобрели 1,6 тысячи патентов в сфере общественного питания, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы.

«Индивидуальных предпринимателей, которые выбрали патентную систему налогообложения в сфере общественного питания, становится все больше. 1,6 тысячи патентов приобретено по итогам первого квартала 2018 года, что на 107% превышает показатели прошлогоднего периода», – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что Москва стала футбольной столицей мира и в рамках проведения мундиаля город накормит всех гостей и болельщиков. По количеству и разнообразию точек питания столица обгоняет другие города России.

«Мы вкладываем много средств в свое развитие, меняем и совершенствуем инфраструктуру города. Это приводит к увеличению предпринимательской активности и постоянному росту доли участия малого бизнеса в экономике столицы. Суммарно за первый квартал 2018 года столичные предприниматели приобрели более 51 тысячи патентов на сумму почти 4,5 миллиарда рублей. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил – 22% и 19% соответственно», – отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.