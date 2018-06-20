РИАМО - 20 июн. Более 100 тысяч родителей Подмосковных школьников воспользовались новым сервисом по оценке качества образования на школьном портале, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Родители отметили уровень удовлетворенности по школьным предметам. Лидерами по активному вовлечению родителей в опрос стали четыре муниципалитета: Одинцово, Кашира, Коломна и Павловский Посад», – говорится в сообщении.

По результатам обработки анкет региональный индекс удовлетворенности родителей качеством школьного образования составил 81,79%. При этом 73,3% родителей школьников Подмосковья готовы и будут рекомендовать свою школу.

Результаты опроса будут проанализированы в школах и доведены до родителей и педагогов, а также использованы руководителями в работе по повышению современного уровня качества школьного образования, заключается в материале.