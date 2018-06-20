РИАМО – 20 июн. Сборная Уругвая победила команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и таким образом досрочно вышла в плей-офф, сообщает ТАСС.

Встреча группы А, которую посетили 42 678 человек, прошла в Ростове-на-Дону.

«Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий сборной Уругвая Луис Суарес. На 40-й минуте первого тайма травму получил полузащитник команды Саудовской Аравии Тайсир аль-Джассим, на 44-й минуте его заменил Хуссейн аль-Мафхави», – говорится в материале.

Уругвайцы одержали вторую победу во втором матче чемпионата мира и набрали шесть очков. Южноамериканцы вышли на второе место в группе А, уступая лидерство сборной России, в активе которой также шесть очков, но лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Сборные России и Уругвая стали первыми командами чемпионата мира, которые досрочно вышли в плей-офф турнира. Египтяне и саудовцы, не набравшие очков в двух матчах, не смогут подняться выше третьего места, таким образом потеряв шансы на выход в плей-офф.

В матче третьего тура группового этапа сборная Уругвая сыграет с командой России. Встреча пройдет 25 июня в Самаре. В тот же день саудовцы в Волгограде сыграют с египтянами. Обе встречи начнутся в 17:00 по Москве.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.