РИАМО - 20 июн. Количество записей в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) об ипотеке в Подмосковье выросло по итогам мая почти на 16% и составило порядка 26 тысяч единиц, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Ведомство подвело итоги регистрационных действий за май 2018 года. Всего зарегистрировано 153 242 права, ограничения прав, обременения объектов недвижимости. Это на 10% больше, чем в предыдущем месяце 2018 года, когда было зарегистрировано 139 196 прав.

«Всего в мае в ЕГРН было внесено 25 959 записей об ипотеке, из них на основании договора 5 933. Таким образом, показатель общего количества записей вырос по сравнению с апрелем на 15,8%, а количество записей на основании договора на 7%», – говорится в сообщении.

В прошлом месяце всего записей было 22 408, из них 5 536 записей на основании договора ипотеки.

Также в мае на территории Московской области зарегистрировано 78 прав на машино-места. Всего с начала года на машино-места зарегистрировано 358 прав.