РИАМО - 20 июн. Новая котельная общей площадью 624 квадратных метра и мощностью 45 мегаватт заработает в подмосковном Одинцове в третьем квартале этого года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку строящейся в Одинцове котельной. Строительство котельной осуществляется за счет средств инвестора. Плановый ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2018 года», – говорится в сообщении.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора Артур Гарибян отметил, что настоящее время на объекте ведется вертикальная панировка участка для прокладки наружных сетей.

Согласно утвержденному проекту мощность котельной составляет 45 мегаватт, площадь здания 624 квадратных метра. Застройщиком объекта выступает ООО АО «ПИК-Регион».

«Строительство котельной имеет важное значение в обеспечении горячей водой и бесперебойного теплоснабжения 27 жилых домов, 2 детских садов и 2 школ в микрорайоне Одинцово-1», – отметил Гарибян.