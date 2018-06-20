РИАМО - 20 июн. Премьеру спектакля «Алеко» Московского театра «Геликон-опера» покажут в рамках фестиваля «Русская опера у стен монастыря», который пройдет в ряде подмосковных муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области Нармин Ширалиевой.

«В этот раз программа летних выступлений будет состоять из двух частей: в первом отделении геликоновцы исполнят оперу «Алеко» С. Рахманинова, во втором порадуют публику великолепным гала-концертом, в котором прозвучат шедевры из опер русских композиторов, таких, как М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, А.Г. Рубинштейн, М.П. Мусоргский», – говорится в сообщении.

Режиссером оперы стал заслуженный работник культуры Ростислав Протасов, музыкальным руководителем – Валерий Кирьянов, художником-постановщиком и художником по костюмам – Валерий Кунгуров, хореографом-постановщиком – Илона Зинурова.

«Наш проект существует еще только три года, но мы знаем, как ждут фестивальные показы в подмосковных городах, какое внимание приковано к ним – как к одному из главных событий лета», – отметила Ширалиева.

7 июня премьера оперы состоялась в московском «Геликоне».

Фестиваль проходит уже в третий раз, за время существования проекта более десяти тысяч человек посмотрели оперные спектакли «Борис Годунов» и «Царская невеста» в городах Коломна, Дмитров, Серпухов. Постоянным партнером фестиваля остается Московский театр «Геликон-опера».