РИАМО – 20 июн. Бывший нападающий отечественной футбольной сборной Дмитрий Кириченко заявил, что шансы России на победу в предстоящем мачте с Уругваем очень низкие в силу разного уровня команд.

«В том, что Уругвай выиграет, сомнений нет никаких. Одно дело непредсказуемость, другое – уровень мастерства. У нас с Уругваем несравнимый уровень, как у отдельных футболистов, так и в целом у команд», – сказал Кириченко в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его мнению, если россияне выиграют у команды Уругвая, то это будет чудо.

Матч группового турнира группы А между сборными России и Уругвая состоится 25 июня в 17:00 на стадионе «Самара Арена».

Сборная России 19 июня одержала победу в матче с командой Египта со счетом 3:1. На первом для российской сборной матче игроки обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.