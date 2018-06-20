РИАМО - 20 июн. Сотрудники правоохранительных органов обеспечили охрану общественного порядка на футбольном матче Португалия – Марокко в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сегодня на стадионе «Лужники» прошел матч в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными командами Португалии и Марокко. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.