РИАМО – 20 июн. Аслан Гагиев, обвиняемый в создании организованной преступной группы и совершении десятков заказных убийств, заключен под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее на сайте МВД РФ сообщалось, что Аслан Гагиев, обвиняемый в создании банды киллеров и организации 60 убийств, экстрадирован из Австрии в Россию по запросу Интерпола.

«Сегодня по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентным органом Австрийской Республики Аслан Гагиев выдан Российской Федерации и заключен под стражу», – говорится в сообщении.

Аслан Гагиев по кличке Джако организовал банду наемных убийц в 2004 году. Главное подразделение киллеров банды возглавлял однофамилец Гагиева – сотрудник южноосетинской контрразведки Олег Гагиев по кличке Ботэ. Всего в банду входило более 40 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов и один сотрудник прокуратуры. Группа принимала заказы на убийства любой сложности. Киллеры использовали съемные квартиры, угнанные автомобили, поддельные документы. Оружие они привозили из Южной Осетии.

Банда стала широко известна после совершения ряда громких убийств. В результате ее деятельности на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица.

К настоящему времени 23 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе двое – к пожизненному лишению свободы. Под стражей остаются 13 человек, семь человек объявлены в международный розыск. Участник преступной организации Георгий Кусов задержан на территории Бельгии и ожидает экстрадиции в РФ.