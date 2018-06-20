РИАМО - 20 июн. Производственно-складской комплекс построили в Ногинском районе Подмосковья, объект готовится к вводу в эксплуатацию, объем инвестиций в строительство составил 1,35 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса компании «Фармалакт» в Ногинском районе», – сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

ООО «Фармалакт» из республики Сербия является резидентом парка. Компания специализируется на производстве детского питания для детей раннего возраста: детских сухих молочных смесей, чая и печенья.

Объект, общая площадь которого составляет 7,3 тысячи квадратных метра, расположен на территории индустриального парка «Ногинский». Предприятие позволило создать в муниципальном образовании 175 новых рабочих мест. Инвестиции в строительство составили 1,35 миллиарда рублей.