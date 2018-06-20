РИАМО - 20 июн. Власти Москвы совместно с коллегами из Подмосковья изучают возможность предоставления льгот на проезд в пригородных электричках для пенсионеров, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

В эфире телеканала «ТВ Центр» мэру задали вопрос о возможности ввести льготы на пригородные электрички для пенсионеров.

«Мы с Московской областью работаем над ним. Я думаю, что в ближайшее время мы примем какое-то решение по этому вопросу. Надо просчитать объемы, затраты, проговорить технологию с пригородной железнодорожной компанией, и затем уже принять взвешенное решение», - сказал Собянин.

По его словам, решение этого вопроса может быть обнародовано в ближайшее время.