РИАМО - 20 июн. Немецкая компания WILO SE, которая производит энергосберегающие насосы для водоснабжения, планирует инвестировать в автоматизацию своего производства на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций области.

«Это наш крупный инвестор, он два года назад открыл уже производство на территории Ногинского района. В настоящий момент, по признанию самой компании, это один из самых современных заводов не только на территории России, но и на территории Европы», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он отметил, что в первый день роуд-шоу в Германии делегация Подмосковья посетила штаб-квартиру компании WILO SE, где обсудили дальнейшие планы по расширению.

«Коллеги показали нам строительство грандиозного, самого крупного в Европе завода, в который они вкладывают более 200 миллионов евро. Естественно мы говорили относительно тех задач, целей, которые стоят перед компанией», – добавил Буцаев.

Кроме того, WILO активно развивается, делает значительные инвестиции в модернизацию производства, и в настоящий момент компания нацелена на роботизацию своего производства. Наиболее близким для подобного рода модернизации является завод в Ногинске, поскольку он является самым современным заводом компании.

«Сегодня мы обсуждали дополнительные инвестиции, которые компания собирается сделать в автоматизацию производства на подмосковной площадке. Для нас это крайне перспективное направление. Мы считаем, что приход новых технологий в промышленное производство создаст новые возможности для наших заводов, создаст возможности, в том числе, повышения экспортного потенциала», – сказал Буцаев.

По его словам, немецкая компания зарезервировала дополнительную территории в индустриальном парке DEGA в Ногинском районе. И, в случае принятия решения о расширении производства, будет использовать эту территорию.

«Соответственно, мы рассчитываем, что в DEGA будут появляться новые объекты WILO с новым функционалом», – добавил зампред.

Компания WILO – производитель энергосберегающих насосов и насосных систем для водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования воздуха и других промышленных применений. Штат сотрудников в 60-ти странах мира составляет более 7000 человек. Производственные площадки располагаются в Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Италии, Индии, Китае, Корее и США.