РИАМО - 20 июн. Все водители троллейбусов в Москве смогут переучиться по упрощенной схеме для управления электробусами, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Теперь водители троллейбусов могут по упрощенной схеме обучиться, пересдать экзамены и пойти управлять электробусом. Я считаю, что все, кто работают на троллейбусах, в основном это женщины, могут спокойно переучиться и переходить на новый транспорт», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Ранее мэр сообщил, что с 2021 года в Москве начнется новый этап развития наземного транспорта, в рамках которого дизель­ные автобусы будут заменены на современные, экологически чистые электробусы. Первые электробусы выйдут на маршруты уже в этом году.