РИАМО - 20 июн. До 35-40 минут сократится время в дороге с одного конца города на другой при использовании Московских центральных диаметров (МЦД), сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большая часть диаметров проходит, во-первых, через всю Москву, от МКАД до МКАД, с юга до севера, с востока на запад. И если на этот путь москвичи тратили два часа, то после организации этого проекта (МЦД - ред.) будут тратить 35-40 минут. В два раза быстрее и доступнее все будет», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он добавил, что строительство первых двух диаметров завершится к 2019 году.

Также мэр отметил, что многие люди пересядут с личного транспорта на МЦД, что позволит уменьшить нагрузку на дорогах.

Московские центральные диаметры – это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем. Их преимущества, по сравнению с электричками, – минимальные интервалы движения и единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.

Движение по первым направлениям МЦД планируют открыть в IV квартале 2019 года.