РИАМО - 20 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр» в среду рассказал, почему решил баллотироваться на новый срок.

«Мы реализуем большое количество самых серьезных системных программ и задач. Это и улучшение здравоохранения, образования, строительство метро, дорог и реновация, еще целый ряд важных ключевых задач. По правде говоря, я чувствую огромную ответственность, чтобы довести до ума, чтобы они были достроены, реализованы так, как были задуманы. Это очень важно, поэтому я принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы», - сказал Собянин.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.