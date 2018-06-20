РИАМО - 20 июн. Посетители выставочного проекта «Дом Перу», который открылся в зале «Манеж», смогут узнать о культуре и главных туристических достопримечательностях, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

«Экспозиция демонстрирует лучшие достижения страны футбольным болельщикам, приехавшим в Россию на чемпионат мира. Зрители узнают о культуре, главных туристических направлениях и основных направлениях развития экономики Перу», - говорится в сообщении.

Экспозиция разместилась в выставочном зале «Манеж», она демонстрирует разнообразие природных и климатических зон Перу, его побережье, горы, джунгли. Также на выставке показаны главные туристические достопримечательности и представлены продукты, которые экспортирует государство. «Дом Перу» будет работать до 28 июня. Его площадь составляет более 4 тысяч квадратных метров.

В торжественном открытии проекта приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Перу в Российской Федерации Луис Бенхамин Чимой Артеага и директор офиса международной торговли Перу Фернандо Альбареда.