РИАМО - 20 июн. После окончания матча Португалия - Марокко в столичных «Лужниках» 70,1 тысячи болельщиков из 78 тысяч, которые находились на стадионе, разъехались на городском транспорте в течение 1 часа и 15 минут, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Лужники» – это главный стадион чемпионата мира, самый вместительный, и при этом он расположен в центральной части города. Однако зрители покидают его территорию довольно быстро – на уровне остальных стадионов-участников соревнований. Так, 20 июня после матча Португалия - Марокко основная часть болельщиков разошлась за 1 час 15 минут. Большинство из них воспользовались московским транспортом – 70,1 тысячи человек, остальные пошли пешком», – сказал заместитель мэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Так, 64 тысячи человек уехали на метро и МЦК, порядка 5 тысяч воспользовались бесплатными шаттлами S1 до станции метро «Парк Культуры». Аккредитованные такси перевезли 1,1 тысячи пассажиров.

«Большой футбол в Москве продолжается – иностранные болельщики привыкли к городу и уже отлично ориентируются в столичном транспорте, а по Сокольнической линии метро, по которой можно добраться до «Лужников» и фан-феста, ездят так же часто, как москвичи на работу. Транспортный комплекс полностью справляется с перевозками и готов к следующим матчам», – добавил Ликсутов.

Следующий матч в Москве состоится 23 июня в 15:00 на стадионе «Спартак», сыграют команды Бельгии и Туниса.