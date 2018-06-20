РИАМО - 20 июн. Профессиональный спортивный шахматный интернат откроют в городском округе Можайск, объект строится на базе уже нефункционирующего жилого помещения в деревне Горки, в двух километрах от Бородинского поля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Открытие профессионального спортивного шахматного интерната в городском округе Можайск – это огромное и важное событие не только для Московской области. Это первый в России проект, куда будут съезжаться лучшие шахматисты нашей страны и стран СНГ, которые учатся в 5-11 классе», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Управление Роспотребнадзора по Московской области подтвердило возможность постоянного проживания детей в интернате при условии решения вопроса по работе общепоселковой котельной деревни Горки, полного благоустройства территории, внутренней отделке и оборудованию помещений в соответствии с требованиями.

На данный момент все работы практически завершены и объект передан в безвозмездное пользование некоммерческой организацией «Профессиональный шахматный клуб «ПрофЧессКлаб».

По словам Терюшкова, в интернате встретятся дети, которые уже успели себя проявить в интеллектуальном спорте, заняли призовые места на различных соревнованиях. В интернате для них будут работать лучшие преподаватели-гроссмейстеры, их ждет сильная учебная программа с углубленным изучением английского языка, комфортные условия проживания с трехразовым питанием, а также обмен опытом между спортсменами.

Спортивный комплекс занимает площадь 6300 квадратных метров. 1 сентября будут открыты учебный центр, спортивные площадки и одноэтажное здание столовой. В конце года будет сдан в эксплуатацию жилой корпус на 300 человек, где уже в январе 2019 года поселятся первые ученики.

Как уточнил президент Федерации шахмат Московской области Сергей Нестеров, помимо шахматного интерната, в комплексе будут функционировать футбольное поле и два теннисных корта. Также с 1 января планируется открытие ледовой арены. Эти площадки будут использоваться юными спортсменами для профессиональных соревнований и проведения сборов.