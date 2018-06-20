РИАМО - 20 июн. В Москве будут активно развивать рынки и в ближайшие несколько лет они станут брендами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Рынки в Москве будут развиваться, улучшаться, они будут качественными и современными. Я думаю, через несколько лет москвичи будут гордиться своими рынками, они будут еще одним брендом столицы», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он добавил, что на сегодняшний день рынок стал трендом. Это не только место для покупок, но и для общения.

«Можно не только прийти, купить качественные продукты по нормальной цене, но и пообщаться с друзьями. Сейчас рынки один за другим превращаются в модные места», – добавил мэр.