РИАМО - 20 июн. Гости фестиваля Moscow Flower Show смогут сфотографироваться с гигантским футбольным мячом, сделанным из живых цветов, праздник садов и цветов пройдет в парках «Музеон» и «Зарядье» с 29 июня по 8 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посетителей главного события в области ландшафтного дизайна в России ожидают выставка работ победителей конкурса и авторские сады именитых ландшафтных дизайнеров, конкурс детских мини-садов, мастер-классы и шоу-программа. Кроме того, посетители Moscow Flower Show смогут сфотографироваться на фоне гигантского футбольного мяча высотой три метра. Его создадут из живых цветов», - говорится в сообщении.

Фестиваль Moscow Flower Show в этом году станет самым масштабным за все время своего проведения: он будет работать на двух центральных площадках — в парках «Музеон» и «Зарядье».

В день открытия фестиваля состоится презентация нового сорта одних из самых красивых цветов в мире — гортензии метельчатой. Новый сорт гортензии выведен во Франции, но посвящен Moscow Flower Show и получил название «жемчужина фестиваля».

Гостями фестиваля станут известные английские ландшафтные дизайнеры Пол Брукс и Джеймс Александр-Синклер. Они построят свои авторские сады — «Сад Прометея» и Listening garden/Listening theatre.

Впервые на московском фестивале будет участвовать Япония. 5 июля станет тематическим днем этой страны. Посетителей фестиваля ожидает чайная церемония с угощениями от мастеров знаменитой школы Омотэ Сэнкэ — одной из трех главных школ Японии. А также мастер-классы по суми-е (рисование на рисовой бумаге) и вышивке шаров темари.

В программу включены лекции по созданию японского сада. А в парке «Музеон» на одной из главных аллей парка появится японское кимоно из живых цветов.