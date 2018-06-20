РИАМО - 20 июн. До конца этого года порядка 10 тысяч жителей Москвы переедут в новые дома в рамках реализации программы реновации, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году 10 тысяч москвичей переедут в новое жилье (по программе реновации - ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он отметил, что в настоящее время строительство домов для переселенцев проходит на 250 площадках в разных районах Москвы.

Мэр также подчеркнул, что вопрос реновации является одним из приоритетных в работе столичного правительства. Финансирование программы на ближайшие годы составляет порядка 400 миллиардов рублей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас в программу входит 5171 дом.