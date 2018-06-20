РИАМО - 20 июн. Для детской школы искусств № 58 имени М.И. Глинки построят новое здание в Патриаршем подворье храмов Николо-Перервинского монастыря на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Правительство Москвы планомерно обновляет социальную инфраструктуру районов – включая обновление учреждений дополнительного образования для детей. Так, на юго-востоке столицы для детской школы искусств № 58 имени М.И. Глинки построят новое здание в Патриаршем подворье храмов Николо-Перервинского монастыря», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектными решениями предусмотрено строительство здания школы искусств с двухсветным зрительным залом. В подвале появятся технические помещения, комнаты для персонала, хранения музыкальных инструментов и реквизита, а также костюмерная и архив.

На первом этаже расположатся помещения администрации, охраны, медкабинет, гардеробы, буфет, класс музыкальной литературы и слушания музыки, классы сольфеджио, хоровых занятий, ансамблевых занятий и постановки голоса.

На втором этаже предполагается размещение зала хореографических занятий и ритмики с раздевальнями, санузлами и душевыми, класс оркестровых занятий с комнатой хранения инструментов, шесть классов инструментальных занятий, а также зрительный зал на 300 мест.

Кроме того, на третьем этаже запроектированы 11 классов инструментальных занятий, а также камерный зал, рассчитанный на 40 человек. На четвертом этаже будущей школы разместятся 12 классов инструментальных занятий, изостудия с подсобным помещением и библиотека.