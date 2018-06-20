РИАМО - 20 июн. В Москве в течение ближайших 3-4 лет масштабно модернизируют библиотеки и городские дома культуры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Спрос есть, а морально, все, что, есть вокруг – устарело. Поэтому мы приняли решение в течение 3-4 лет библиотеки и дома культуры модернизировать, сделать их современными, еще более интересными для москвичей», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр также подчеркнул, что у библиотек есть будущее.

«Я вижу, какое количество москвичей – и молодых, и пожилых приходит туда. Одно дело, когда ты нашел что-то и почитал, другое – когда пришел, пообщался с библиотекарем, взял в руки бумажную книгу», – добавил градоначальник.

Собянин признался, что в школьные и студенческие годы активно посещал библиотеки.

«В свое время я очень часто посещал районную библиотеку. Будучи студентом, регулярно ходил в институтскую библиотеку, областную, читал множество книг. Библиотека была одним из самых привлекательных для меня мест. Вторым после двора и улицы», – сказал он.