РИАМО - 20 июн. К 2020 году в Московском регионе планируют завершить основные работы по строительству Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«В 2019-2020 годах, мы видим, что основные работы по ЦКАД будут завершены. Я надеюсь, что так оно и будет», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он добавил, что ЦКАД улучшит дорожную ситуацию в Москве и Подмосковье.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства.

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