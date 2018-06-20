РИАМО - 20 июн. В международном аэропорту «Шереметьево» в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 открыт многоуровневый паркинг и остановка общественного транспорта у Терминала B, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Новый паркинг Терминала B рассчитан на 2,5 тысячи машино-мест, оснащен системой видеонаблюдения, имеет эксплуатируемую кровлю и соединен с аэровокзалом пешеходной галереей», – говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров и гостей, пользующихся общественным транспортом, открыта остановка автобуса маршрута №851 непосредственно на привокзальной площади Терминала B.

Открытие Терминала B с многоуровневым паркингом и остановки общественного транспорта у нового терминала перераспределит транспортные потоки на северный сектор аэропорта и уменьшит нагрузку на Южный терминальный комплекс.