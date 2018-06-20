РИАМО - 20 июн. Уже более полумиллиона рублей административных штрафов выписали в Подмосковье за нарушения особого противопожарного режима, часть нарушителей получили предупреждение, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

В Московской области усилен контроль за соблюдением особого противопожарного режима. Он введен с 1 мая 2018 года постановлением губернатора и подразумевает полный запрет на сжигание сухой травы и мусора, разведение костров. Нарушители несут административную ответственность.

«На сегодняшний день возбуждено 555 административных дел. В 288 случаях нарушителям вынесено предупреждение, в 259 - выписан штраф на общую сумму 567 тысяч рублей. На рассмотрении находятся восемь административных дел», - говорится в сообщении.

В профилактических мероприятиях по стабилизации обстановки с пожарами в Подмосковье ежедневно задействуют более 1350 человек. Это инспекторы Государственного пожарного надзора, представители пожарных частей, сотрудники «Мособлпожспаса», органов местного самоуправления, МВД, Госадмтехнадзора, добровольцы. Они проводят проверки и рейды, патрулируют территории и встречаются с населением.

Спасатели напоминают, что для исключения пожаров в жаркое лето лучше не разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей. Также запрещается курить сигареты, поджигать спички, использовать пиротехнику, стрелять из огнестрельного оружия. Нельзя оставлять на природе материалы, пропитанные горючими веществами.

Кроме того, в целях безопасности нельзя оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах, а также выжигать траву на полях.