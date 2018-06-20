РИАМО - 20 июн. За последние годы финансирование системы здравоохранения в Москве увеличилось в 2,3 раза, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Город активно занимается здравоохранением, не экономит на нем. Объем финансирования за последние годы вырос в 2,3 раза, причем значительная часть идет за счет Фонда обязательного медицинского страхования, но еще больше, 60%, идет за счет бюджета города Москвы», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он отметил, что ресурсы, которые город направляет на здравоохранение, позволяют обеспечить высокую доступность и максимальную бесплатность медуслуг для жителей.