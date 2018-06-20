РИАМО - 20 июн. Все объекты в Москве, которые возводятся с привлечением денежных средств дольщиков, будут достроены, так как это прямая ответственность властей, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

К Собянину во время эфира на телеканале «ТВ-Центр» обратился обманутый дольщик, который попросил рассказать, когда достроят объекты долевого строительства.

«Дольщиков мы не бросим. Мы взяли на себя политическую ответственность. Все стройки доведем до ума», – сказал Собянин.

В среду депутаты Госдумы РФ во втором чтении единогласно поддержали поправки в закон о долевом строительстве.

С 1 июля 2018 года на всех застройщиков, получивших разрешение на строительство до указанной даты, планируется распространить требование об обязательном банковском сопровождении, предусматривающее обязанность застройщика открыть банковский счет в отношении каждого разрешения на строительство в одном уполномоченном банке.

Наличие надежного механизма защиты прав дольщиков увеличит спрос на строительном рынке, что позволит нарастить объемы ввода жилья и достигнуть планового показателя 120 миллионов квадратных метров к 2024 году.