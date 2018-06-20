РИАМО - 20 июн. В Москве в ближайшие годы построят еще около 1 тысячи километров дорог, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие годы с учетом ЦКАД, Северо-Восточной хорды, Южной рокады, Юго-Восточной хорды (в столице добавится – ред.) еще около 1 тысячи километров. То есть к существующей дорожной сети (уже сегодня построили и реконструировали около 1 тысячи километров) будет еще 1 тысяча километров», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Ранее Собянин отмечал, что до 2025 года в Москве будет построено около 300 километров линий метро.