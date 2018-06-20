РИАМО - 20 июн. Большая кольцевая линия стабилизирует нагрузку столичного метрополитена и обеспечит транспортную доступность миллионам москвичей, это один из ключевых проектов на ближайшее время, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Само большое кольцо Москвы позволит соединить десятки районов города, улучшить обеспечение транспортом миллионы москвичей. По большому счету, оно стабилизирует нагрузку всего метрополитена. Это важнейший проект», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

Он уточнил, что строить в Москве очень сложно и из-за этого москвичам приходится терпеть временные неудобства.

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (Третий пересадочный контур) должна стать еще одним кольцом столичной подземки и разгрузить радиальные линии. БКЛ включает 31 станцию и 21 пересадку на метро и МЦК. Общая длина кольца составит 67 километров.

Первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка» запустили 26 февраля 2018 года. По прогнозам, линией будут пользоваться до 380 миллионов пассажиров в год.