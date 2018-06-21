РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июн. Техническая проверка местной системы оповещения населения с включением электросирен пройдет в подмосковной Балашихе в четверг, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Двадцать первого июня 2018 года с 12:00 до 13:00 состоится техническая проверка местной системы оповещения населения с включением электросирен в режиме звучания», – говорится в сообщении.

Центр по делам ГО и ЧС городского округа Балашиха просит жителей соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.