РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В четверг жители Подольска смогут принять участие в кастинге актеров на роль в фильме «Ильинский рубеж», который пройдет во Дворце молодежи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители Подольска 21 июня с 11:00 до 17:00 могут принять участие в кастинге актеров для фильма «Ильинский рубеж» про подвиг подольских курсантов, который пройдет во Дворце молодежи на Октябрьском проспекте, дом №11/1. Совершеннолетние должны иметь при себе паспорт, несовершеннолетних должен сопровождать один из родителей. Съемки фильма «Ильинский рубеж» будут проходить в Калужской области, поэтому актеры должны быть свободны для съемочного процесса. Не допускаются татуировки на лице, накладные ресницы и так далее», – говорится в сообщении.

Съемочный день всех актеров в кино составляет 12 часов, с часовым перерывом на обед и отдых. На кастинг необходимо будет прийти с заполненной анкетой, указав в ней ФИО, дату рождения, город проживания, телефон, e-mail, образование, имеющийся опыт в кино, а также рост, размер обуви и одежды. Во время кастинга пройдет фото и видеосъемка, каждому участнику присвоят индивидуальный номер.

Первый профессиональный кастинг кинопроекта «Ильинский рубеж» в Подольске проходил 6 мая, в нем приняло участие больше сотни человек – в основном молодые ребята и девушки. Помимо этого, до начала официального кастинга на участие в фильме было отобрано восемь человек, двое из которых ученики 10-х классов Подольска.