РИАМО - 20 июн. Большой десятидневный фестиваль подготовят в Москве для жителей в рамках празднования Дня города в этом году, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«В августе мы начинаем цикл новых городских фестивалей - «Времена и эпохи» - знаменитый наш фестиваль исторических реконструкций, который полюбился москвичам. Затем переходим с августа к подготовке и проведению Дня города - большой десятидневный фестиваль, который включает в себя разнообразные активности», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр отметил, что после Дня города в Москве будут готовиться к осеннему фестивалю, а затем и к рождественскому.