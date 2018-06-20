РИАМО - 20 июн. С помощью молодежного центра трудоустройства в Москве получили работу уже более 40 тысяч молодых людей, центр имеет большой потенциал и будет дальше развиваться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Что касается трудоустройства молодежи – в Москве практически нет безработицы, но у молодых ребят, которые заканчивают вузы, конечно, есть проблемы с трудоустройством по специальности. Поэтому мы создали молодежный центр трудоустройства. За последнее время там прошло и получило работу более 40 тысяч молодых людей», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он отметил, что необходимо и дальше развивать этот центр.

«Необходимо, чтобы работодатели подавали заявки, а сами молодые люди активно также искали работу через этот центр. Это очень удобно, комфортно и быстро – реально можно найти работу по специальности», – добавил мэр.